Индийская Mahindra показала более дешевую альтернативу Toyota Hilux

Индийский автомобильный концерн Mahindra собирается выпустить грузовую версию внедорожника Scorpio N. Машину, которая ляжет в его основу, показали накануне на выставке «Futurescape» в Кейптауне (Южная Африка). Серийный пикап, который появится в продаже в 2025 году, должен стать бюджетной альтернативой бестселлера Toyota Hilux.

Прототипу будущего «убийцы» японского пикапа досталась передняя часть кузова, скопированная с Mahindra Scorpio N, но с рядом собственных деталей.

Так, к примеру, «передок» индийского утилитарника может похвастать желтыми габаритными огнями на радиаторной решетке и уникальным бампером с металлической пластиной и вертикальными дневными ходовыми огнями.

Кабина машины – двойная, за которой располагается вместительный грузовой отсек чем-то напоминающий по своей форме Nissan Navara.

Судя по всему, автомобиль будет заявлен как продвинутый внедорожник. На это намекает его высокий дорожный просвет, «зубастые» покрышки, боковые подножки, шноркель, багажник на крыше с собственной «люстрой», а также два запасных колеса, расположенных сзади.

Технически пикап получит то же самое шасси Scorpio N с лестничной рамой, но по сравнению с внедорожником его длина будет увеличена.

Под капотом машины расположится дизельный мотор mHawk следующего поколения, связку которому составит 6-скоростная «механика» или «автомат». Мощность будет передаваться на все четыре колеса через систему 4WD.

Главными рынками сбыта новинки называют Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию и Ближний Восток, после чего машина появится в других странах региона АСЕАН.