Хардкорный вариант свежего Hyundai Santa Fe показали на новых изображениях

Несмотря на то, что премьера нового поколения Santa Fe уже отгремела, а сам кроссовер уже готов к выходу в продажу в Южной Корее и даже обзавелся ценником (от 35 миллионов 460 тысяч вон или 2,6 млн рублей), Hyundai продолжает публиковать изображения этой модели, но в слегка ином варианте.

Речь идет о концепте под названием Santa Fe XRT, представляющем собой хардкорный вариант пятой генерации популярного корейского «паркетника», ориентированного на преодоление бездорожья.

На фирменных картинках машина выглядит как обычный «пятый» Santa Fe, но со множеством «внедорожных» примочек.

Автомобиль щеголяет наличием экспедиционного багажника на крыше с запасным колесом, дополнительной светодиодной светотехникой и специальной лестницей, обеспечивающей доступ к нему, а также тросами-веткоотбойниками спереди и боксом для мелочевки, расположенном на заднем стекле.

Венчают картину специальные колесные диски, которые обуты не в шоссейные, а в «грязевые» покрышки.

О технических доработках по сравнению с оригинальным Santa Fe в его варианте XRT не сообщается. Но это и неважно, поскольку выпускать такую версию кроссовера корейцы не намерены.

Накануне в офисе Hyundai Motor подтвердили, что Santa Fe XRT представляет собой прототип, массовое производство которого не планируется. Впрочем, у компании еще есть время для того, чтобы передумать.

Полноценная премьера такого автомобиля состоится через несколько месяцев на автосалоне в Лос-Анджелесе.