Китайская автомобильная компания Geely и местный IT-гигант Baidu в конце прошлого года организовали предприятие Jidu Auto, которое занимается разработкой и выпуском электрических машин с встроенной системой автономного управления. Первенцем этого СП стал автомобиль Robo-01, а теперь к выходу готовится флагманская модель – кроссовер Jiyue 01.

В основе этого «паркетника» будет лежать модульная платформа Geely SEA. Кроссовер предложат как в одномоторной, так и двухмоторной версиях. Первый вариант получит электрический двигатель мощностью 200 кВт, тогда как второй сможет похвастать отдачей уже в 400 кВт.

В качестве тяговой батареи выступит тройной литиевый аккумулятор, который закупается у компании CATL.

Длина Jiyue 01 составит 4853 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1611 мм, а размер колесной базы окажется равен 3 метрам.

Главной «фишкой» этой модели станет наличие 31 датчика в системе автономного управления, включая два лидара и несколько 8-мегапиксельных камер, обрабатывать информацию с которых будет операционная система Baidu Apollo и чип Qualcomm Snapdragon 8295.

Какой будет дальность хода нового кроссовера Geely и Baidu пока неизвестно. Премьера машины должна состояться в четвертом квартале этого года.

Сразу после дебюта автомобиль отправится в продажу и может добраться до России. Параллельные импортеры уже ввозят к нам первую модель двух этих компаний – Robo-01. Цены на нее начинаются с отметки в 6 миллионов 799 тысяч 999 рублей.