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Toyota удивила заявленным расходом топлива нового Land Cruiser Prado

Машина рекламируется как рекордно экономичный внедорожник

Текст: Алексей Шмидт
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Меньше недели назад состоялась официальная премьера нового поколения внедорожника Land Cruiser, который избавился от приставки Prado, получив вместо нее индекс 250 и сразу два варианта дизайна. Накануне в США стартовала рекламная кампания этой модели, в которой раскрыли некоторые удивительные параметры новинки Toyota.

Североамериканский офис компании опубликовал на своем официальном сайте спецификации, демонстрирующие примерный расход топлива внедорожника Land Cruiser в комбинированном цикле.

Если верить этой информации, то в гибридной версии с 331-сильной турбочетверкой и тяговой батареей на 1,87 кВт новый Prado будет потреблять всего 8,7-литра бензина на 100 километров пути.

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Раскрытые показатели, как и в случае со всеми другими автомобилями, являются лишь ориентировочными. Актуальные данные, собранные при различных условиях эксплуатации, появятся только после того, как новый Land Cruiser пройдет процедуру сертификации по американскому стандарту EPA, а затем позднее и по-европейскому.

Впрочем, чтобы перестраховаться, нередко автопроизводители указывают завышенные цифры, так что в теории расход нового «Прадо» может оказаться даже ниже 8,7-литров на 100 км.

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Если эти данные подтвердятся, то новый японский внедорожник получит звание самой экономичной модели в своем классе, где Ford Bronco, Land Rover Defender 110 и даже Jeep Wrangler 4xe выглядят куда «прожорливее», расходуя от 11,7 до 13,8 литров бензина на 100 км в смешанном цикле.

Источник:Toyota

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