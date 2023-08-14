ДомойАвтоновости сегодняСамый мощный и управляемый Toyota Prius показали на первых рендерах

Самый мощный и управляемый Toyota Prius показали на первых рендерах

Он появится в продаже ближе к 2025 году

Текст: Ростислав Архипов
toyota gr prius design power and everything else we know about it 2

В начале этого лета Toyota анонсировала новый вариант пятого по счету поколения гибрида Prius, который получит к названию индекс GR Sport. Такая версия должна стать так называемой «драйверской» модификацией «Приуса», то есть демонстрировать отличные качества с точки зрения динамики и управляемости.

Как может выглядеть серийный Prius GR Sport накануне пофантазировал малайзийский независимый дизайнер с ником «Theottle». 

toyota gr prius design power and everything else we know about it 4

Как можно наблюдать на опубликованных в Сети изображениях, «оспортивленный» гибрид Toyota будет отличаться от простого серийного хэтчбека расширенной радиаторной решеткой с рисунком в виде сот, бампером с интегрированным в него сплиттером снизу, более объемными боковыми юбками, а также диффузором, антикрылом и выхлопной системой сзади. 

toyota gr prius design power and everything else we know about it 5

В салоне существенных изменений не ожидается, но скорее всего, внутри GR Sport Prius дизайнеры Toyota поработают над декором, а также наградят сиденья машины красной строчкой. 

toyota gr prius design power and everything else we know about it 3

А вот с технической точки зрения пока ничего неизвестно. В основе как простого Prius, так и его «оспортивленной» модификации будет лежать одна и та же платформа TNGA-С.

По слухам, инженеры Toyota постараются увеличить мощность гибридной системы со 194 и 220 лошадиных сил в зависимости от варианта до 300 лошадиных сил.

Презентация серийного Prius GR Sport состоится в следующем году, а продажи машины могут начаться ближе к 2025 году. 

Фото:Theottle

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+