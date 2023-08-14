Владелец Hyundai ix35 оказался сильно удивлен: ремонт машины обошелся ему в 11 миллионов рублей

В России кроссоверы Hyundai ix35 (или Hyundai Tucson) известны тем, что продавались и продаются в традиционных версиях, работающих на бензине и дизеле, но за границей такие машины можно было купить, в том числе и в водородном варианте. Один из владельцев подобного автомобиля из Германии недавно пожаловался на то, что получил чрезвычайно высокий чек за ремонт своего «паркетника».

Приверженцы новых технологий, как правило, вынуждены доплачивать за любой возможный ремонт своих машин. Тем не менее, в случае с владельцем Hyundai ix35 переплата превысила все разумные пределы.

Мужчина приобрел корейский кроссовер в водородной версии FCEV семь лет назад в качестве замены гибридного Toyota Prius. И, по его словам, все эти годы машина не преподносила никаких неприятных сюрпризов с точки зрения поломок, радуя владельца быстрым ускорением, бесшумной ездой, экологичностью и высокой дальностью хода.

Но в какой-то момент его Hyundai отказался работать, демонстрируя сообщение об ошибке на приборной панели при каждой попытке запуска.

В итоге владельцу нестандартного ix35 пришлось обратиться в сервис, где ему насчитали точно такую же нетривиальную сумму за ремонт машины, составившую 103 тысячи 764 евро или более 11 миллионов рублей. Это в два раза выше, чем цена покупки этой машины новой 7 лет назад.

Чрезвычайно высокую стоимость ремонта сервисмены объяснили тем, что проблема была связана с топливным элементом, цена которого составляет 84 тысячи 875 евро (чуть более 9 миллионов рублей). Проблему подогрело обстоятельство, связанное с тем, что ix35 FCEV является автомобилем ограниченной серии, запчастей для которого сейчас практически не найти.

Разумеется, раскошелиться на такую сумму немец не готов и теперь требует Hyundai забрать его автомобиль и выплатить неустойку.

Как пишет издание «AutoBild», автопроизводитель признал, что ремонт машины не имеет никакого экономического смысла и сейчас пытается найти альтернативные варианты решения вопроса для владельца кроссовера.