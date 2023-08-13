Уникальный спортпрототип из запчастей Audi продают за 2,2 млн рублей

На продажу в Европе выставили уникальный автомобиль, выглядящий как спортпрототип группы С образца 80-90-х годов. Несмотря на свой внешний облик, машина никогда не участвовала в гонках и построена одним из местных умельцев вручную с использованием деталей дорожных Audi.

Специально для автомобиля из стеклопластика был изготовлен капот, боковые понтоны, а также каплевидный купол, внутри которого может разместиться разве что водитель. Сзади установили массивный спойлер.

Зеркала у машины отсутствую, а это значит, что ей нельзя выезжать на общественные дороги.

Подробностей о том, какие именно детали Audi использовались во время проектировки этого автомобиля нет, зато известно, что за двигатель приводит его в движение.

В качестве него задействован V6 от Audi A4 первой генерации. Его рабочий объем равен 2,8-литрам, а мощность 190 лошадиным силам.

Автомобиль находится в городке Васарошнамень в Венгрии. Продавец утверждает, что машина пребывает в рабочем состоянии, но требует ряда «мелких доработок».

За уникальный спортивный прототип он намерен выручить 20 тысяч евро или примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу.