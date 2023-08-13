ДомойАвтоновости сегодняУникальный спортпрототип из запчастей Audi продают за 2,2 млн рублей

Уникальный спортпрототип из запчастей Audi продают за 2,2 млн рублей

Это автомобиль ручной сборки с двигателем Audi A4

Текст: Алексей Шмидт
Handbuilt Prototype Facebook Marketplace main 1536x864 1

На продажу в Европе выставили уникальный автомобиль, выглядящий как спортпрототип группы С образца 80-90-х годов. Несмотря на свой внешний облик, машина никогда не участвовала в гонках и построена одним из местных умельцев вручную с использованием деталей дорожных Audi.

Специально для автомобиля из стеклопластика был изготовлен капот, боковые понтоны, а также каплевидный купол, внутри которого может разместиться разве что водитель. Сзади установили массивный спойлер.

Handbuilt Prototype Facebook Marketplace 3s

Зеркала у машины отсутствую, а это значит, что ей нельзя выезжать на общественные дороги. 

Handbuilt Prototype Facebook Marketplace 2s

Подробностей о том, какие именно детали Audi использовались во время проектировки этого автомобиля нет, зато известно, что за двигатель приводит его в движение. 

В качестве него задействован V6 от Audi A4 первой генерации. Его рабочий объем равен 2,8-литрам, а мощность 190 лошадиным силам. 

Автомобиль находится в городке Васарошнамень в Венгрии. Продавец утверждает, что машина пребывает в рабочем состоянии, но требует ряда «мелких доработок».

За уникальный спортивный прототип он намерен выручить 20 тысяч евро или примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу. 

Источник:Carscoops

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+