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Дизайнера Ferrari Enzo из Японии хотят посадить в тюрьму за превышение скорости

А он просто пытался охладить двигатель гиперкара, в разработке которого принимал непосредственное участие

Текст: Михаил Романченко
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Штраф за превышение скорости – одно из самых частых наказаний, которым подвергаются водители во всем мире. Но людей, пойманных на превышении его во время езды на автомобиле собственной разработки, мягко говоря немного. Недавно в этот список вошел японский дизайнер Кийюки Окаяма, который принимал участие в разработке ни много ни мало Ferrari Enzo.

Парадоксально, но штраф 63-летний экс-главный дизайнер Pininfarina, а также один из авторов внешнего облика таких моделей, как Porsche Boxster и 911, получил находясь как раз за рулем той «Феррари», которую спроектировал. Причем наказание оказалось очень жестким и не ограничивается привычным для многих стран денежным взысканием.

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Как пишет издание «Japan Times», Окаяма был остановлен японской полицией в горах префектуры Ямагата после того, как разогнал итальянский гиперкар до скорости в 128 километров в час, что на 88 километра в час больше, чем позволяет ограничение на этом участке (40 км/ч).

В итоге японский суд признал легендарного местного дизайнера к четырем месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. 

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Что интересно, адвокаты дизайнера пытались смягчить приговор, делая акцент на том, что он превысил скорость, пытаясь охладить двигатель Enzo, но, похоже, это оправдание суд не устроило.

Сам Окаяма прокомментировал свое наказание следующими словами:

«Я позабочусь о том, чтобы это больше никогда не повторилось и внесу свой вклад в развитие общества. Мне очень жаль».

Источник:Japan Times

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