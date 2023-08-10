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В Китае начали предлагать абсолютно новый большой Haval за 1,6 млн рублей

Он длиной больше 5 метров и обладает рамной конструкцией

Текст: Алексей Шмидт
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В середине июля компания Haval показала новое поколение своего среднеразмерного внедорожника H5, который пережил кардинальные изменения по сравнению с предшественником. Накануне в Китае объявили прием заказов на эту модель, но пока не назвали официальную цену.

Новый H5 представляет собой рамный вездеход, размеры которого заметно превышают модель первой генерации. Длина машины составила 5,2-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,8-метра. 

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В основу машины лег пикап Great Wall Poer KingKong, причем H5 перенял у него максимальное количество узлов и агрегатов, а также оказался идентичен с точки зрения размеров колесной базы (3140 мм). 

В салоне автомобиля можно будет рассчитывать на трехсекционное рулевое колесо, цифровую комбинацию приборов, планшетный дисплей мультимедийной системы, а также электронный селектор трансмиссии и панорамную крышу. 

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Что касается мощности, то машину предлагают китайским покупателям как в бензиновой, так и дизельной версиях. Во всех случаях это будет 2-литровый мотор, но выдающий 166 или 218 лошадиных сил соответственно.

Оба сочетаются с 6-скоростной механической коробкой передач или 8-диапазонным «автоматом», а также системой полного привода Part-Time с электронным управлением и механической блокировкой дифференциала. 

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Для того, чтобы оформить предзаказ, в Китае необходимо заплатить 1000 юаней или 13 тысяч 500 рублей. Цену машины обещают раскрыть позднее, но ходят слухи, что она составит около 120 тысяч юаней (1 миллион 600 тысяч рублей).

Источник:MyDrivers

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