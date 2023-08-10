В Китае начали предлагать абсолютно новый большой Haval за 1,6 млн рублей

В середине июля компания Haval показала новое поколение своего среднеразмерного внедорожника H5, который пережил кардинальные изменения по сравнению с предшественником. Накануне в Китае объявили прием заказов на эту модель, но пока не назвали официальную цену.

Новый H5 представляет собой рамный вездеход, размеры которого заметно превышают модель первой генерации. Длина машины составила 5,2-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,8-метра.

В основу машины лег пикап Great Wall Poer KingKong, причем H5 перенял у него максимальное количество узлов и агрегатов, а также оказался идентичен с точки зрения размеров колесной базы (3140 мм).

В салоне автомобиля можно будет рассчитывать на трехсекционное рулевое колесо, цифровую комбинацию приборов, планшетный дисплей мультимедийной системы, а также электронный селектор трансмиссии и панорамную крышу.

Что касается мощности, то машину предлагают китайским покупателям как в бензиновой, так и дизельной версиях. Во всех случаях это будет 2-литровый мотор, но выдающий 166 или 218 лошадиных сил соответственно.

Оба сочетаются с 6-скоростной механической коробкой передач или 8-диапазонным «автоматом», а также системой полного привода Part-Time с электронным управлением и механической блокировкой дифференциала.

Для того, чтобы оформить предзаказ, в Китае необходимо заплатить 1000 юаней или 13 тысяч 500 рублей. Цену машины обещают раскрыть позднее, но ходят слухи, что она составит около 120 тысяч юаней (1 миллион 600 тысяч рублей).