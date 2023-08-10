Kia вернет в строй свой маленький, но вместительный электрический хэтчбек

В 2022 году Kia обновила свой хэтчбек Ray, построенный на платформе Picanto. Автомобиль получил новый дизайн и более удобный доступ в салон, обеспечиваемый с правой стороны сдвижной дверью, а с левой – простой распашной. 5-дверка была заявлена как машина с ДВС, но вскоре у нее появится еще и электрическая версия.

К слову, батарейный Ray уже существовал в модельной гамме Kia, однако был снят с производства много лет назад из-за слабых продаж. Теперь же корейцы решили вернуть эту модель к жизни, попутно улучшив в нескольких аспектах.

Внешне электромобиль будет отличаться от машины с ДВС наличием вместо лючка бензобака порта зарядки.

В качестве батареи для Ray EV окажется доступен новый литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор китайской фирмы CATL емкостью 35,4 кВт/ч, что в два раза больше, чем было у его предшественника.

Запас хода хэтчбека в таком оснащении составит 238 километров при езде в городе и 176 километров по шоссе.

Приводить в движение машину будет один электромотор, установленный на передней оси. Его мощность составит 87 лошадиных сил, а грузоподъемность за счет этого увеличится на 110 кг.

Уникальная особенность Ray состоит в том, что эта модель Kia является автомобилем с самым большим объемом внутреннего пространства в своем классе, но для электрокара уже готовят не только пассажирские, но и грузовые модификации. Причем как с двух-, так и одноместными вариантами салона.

В продажу в Южной Корее компактный батарейный хэтчбек Kia поступит до конца года.