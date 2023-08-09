Китайский Кубик Рубика: BAIC начал производство нового кроссовера Rubik’s Cube

Линейка автомобилей китайской марки BAIC в России сейчас состоит из седана U5 Plus и кроссовера X35, к которым вскоре присоединится внедорожник BJ40. Но на родине этот бренд предлагает куда больше автомобилей. Недавно в его «поднебесной» гамме появился очередной «паркетник», получивший необычное название.

Машину окрестили Rubik’s Cube или «Кубик Рубика». Вседорожник оказался первым китайским автомобилем, оснащенным мультимедийной системой с операционной системой Huawei HarmonyOS.

Несмотря на свое запоминающееся название никаких отсылок к супер-популярной мировой головоломке в нем нет. Кроссовер получил традиционный для моделей BAIC дизайн с узкими бумерангообразными фарами, необычной радиаторной решеткой, встроенной в бампер, а также скрытыми в кузове дверными ручками.

В салоне машины расположились два больших дисплея мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, поддерживающие протокол 5G, а также 7-дюймовые двойные электронные наружные зеркала заднего вида AR-HUD.

Длина машины составит 4,6-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,6-метра. Расстояние между осями будет равно 2,7-метрам.

Приводить в движение BAIC Rubik’s Cube предстоит 1,5-литровому турбомотору, выдающему 188 лошадиных сил и 305 Нм максимального вращающего момента. С места до первой «сотни» он будет разгонять кроссовер за 7,8-секунды, при этом расходуя в среднем на 100 километров около 7,18-литров топлива.

В продажу в Китае новинка поступит в ближайшее время. За нее будут просить от 100 тысяч юаней или 1 миллион 360 тысяч рублей.

В перспективе эта модель может добраться до российского рынка и даже встать на конвейер завода «Автотор» в Калининграде.