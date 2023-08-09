Новый роскошный кроссовер Toyota, который будет дороже Land Cruiser: чего от него ждать

Линейка SUV-моделей Toyota никогда не включала в себя по-настоящему люксового кроссовера, который мог бы навязать борьбу грандам в этом сегменте. Но вскоре это изменится, поскольку японцы работают над вседорожником, который расположится на самой верхней ступени в иерархии таких автомобилей бренда.

Ожидается, что новинка получит название Century SUV, намекая на представительский седан, дебютировавший в 1967 году и выпускающийся по сегодняшний день.

Впрочем, скорее всего, технически никакой связи между машинами не будет, поскольку кроссовер построят на совершенно другой платформе. В качестве нее может выступить архитектура Toyota Grand Highlander, продающегося сейчас в США.

Судя по новым изображениям, опубликованным в Сети независимыми дизайнерами, внешне Century SUV будет повторять удлиненный «Хайлендер», но обзаведется собственным обликом передней и задней частей кузова.

Машина может получить серебристые накладки в нижней части кузова, которые в случае с Grand Highlander являются полностью черными, широкую радиаторную решетку, выполненную в виде хромированной сетки, а также массивные блоки фар и задних фонарей.

Длина автомобиля составит 5,2-метра, а его колесная база растянется примерно на 3 метра. В салоне установят только два ряда сидений, причем выбрать можно будет как 5-местную, так и 4-местную компоновку. Внутреннее убранство, разумеется, будет ультра-роскошным.

Техническая сторона Century SUV засекречена, но учитывая платформу Grand Highlander можно предположить, что под его капотом окажутся гибридные силовые установки мощностью 371 и 406 лошадиных сил.

Что касается цен, то они в случае с этой моделью должны перевалить за отметку в 80 тысяч долларов или 7,7 миллиона рублей, став самым дорогим автомобилем во «внедорожной» линейке Toyota.