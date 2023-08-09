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Chery выпустит новый миниатюрный автомобиль за 800 тысяч рублей

Это электрокар длиной всего 3,2-метра 

Текст: Алиса Шашкова
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Сегмент компакт-каров с каждым годом становится все популярнее и популярнее, а это значит, что конкуренция в этом классе становится все более жесткой. Для того, чтобы не упустить долю рынка, компании стараются с опережением графика выпускать собственные новинки. Одна из них – Chery, которая готовит к выходу новый миниатюрный хэтчбек с именем Qq.

Раньше эта модель была известна под названием Little Ant, однако в новом поколении она примерит не только другой шильдик, но и в значительной степени изменится внешне.

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Машина получит новый дизайн передней части с черными фальшнакладками по бокам бампера, раскосыми фарами со встроенными линиями ДХО, а также 2-цветный окрас кузова и внедорожный пластиковый обвес снизу, придающие автомобилю более молодежный облик.  

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В салоне у Chery Qq установят большой 10,4-дюймовый вертикальный центральный дисплей, под которым расположатся сенсорные кнопки, а также шайбы управления климатической системой. 

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В Китае 3,2-метровый сити-кар, который позиционируется как чистый электромобиль, предложат в двух вариантах оснащения – мощностью 30 кВт и 55 кВт. Первое исполнение будет способно разгоняться до максимальной скорости в 100 километров в час, тогда как второе сможет набирать до 120 км/ч. 

Что касается запаса хода, то здесь версий окажется сразу три: с запасом хода 251 км, 301 км и 408 километров. 

Ценник на машину уже раскрыт. За нее будут просить от 60 тысяч до 100 тысяч юаней или 800 тысяч – 1 миллион 350 тысяч рублей. 

Источник:MyDrivers

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