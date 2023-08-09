Chery выпустит новый миниатюрный автомобиль за 800 тысяч рублей

Сегмент компакт-каров с каждым годом становится все популярнее и популярнее, а это значит, что конкуренция в этом классе становится все более жесткой. Для того, чтобы не упустить долю рынка, компании стараются с опережением графика выпускать собственные новинки. Одна из них – Chery, которая готовит к выходу новый миниатюрный хэтчбек с именем Qq.

Раньше эта модель была известна под названием Little Ant, однако в новом поколении она примерит не только другой шильдик, но и в значительной степени изменится внешне.

Машина получит новый дизайн передней части с черными фальшнакладками по бокам бампера, раскосыми фарами со встроенными линиями ДХО, а также 2-цветный окрас кузова и внедорожный пластиковый обвес снизу, придающие автомобилю более молодежный облик.

В салоне у Chery Qq установят большой 10,4-дюймовый вертикальный центральный дисплей, под которым расположатся сенсорные кнопки, а также шайбы управления климатической системой.

В Китае 3,2-метровый сити-кар, который позиционируется как чистый электромобиль, предложат в двух вариантах оснащения – мощностью 30 кВт и 55 кВт. Первое исполнение будет способно разгоняться до максимальной скорости в 100 километров в час, тогда как второе сможет набирать до 120 км/ч.

Что касается запаса хода, то здесь версий окажется сразу три: с запасом хода 251 км, 301 км и 408 километров.

Ценник на машину уже раскрыт. За нее будут просить от 60 тысяч до 100 тысяч юаней или 800 тысяч – 1 миллион 350 тысяч рублей.