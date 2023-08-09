Грозный конкурент Dargo: брутальный кроссовер Jetour Traveller обзавелся ценой

В марте этого года состоялась премьера нового кроссовера компании Jetour (входит в Chery), который открыл для нее новый сегмент, в котором продвигается культура автомобильных путешествий. Машину назвали Traveller, а также наделили ее эстетической составляющей бестселлеров Land Rover Defender и Ford Bronco. Накануне стала известна цена, по которой собираются продавать эту модель.

Прием заказов на Jetour Traveller стартует 24 августа. Стоимость машины составит от 129 тысяч 800 до 166 тысяч 900 юаней (1 миллион 700 – 2 миллиона 240 тысяч рублей).

Позиционирующийся как среднеразмерный кроссовер «Тревеллер» обладает длиной в 4,8-метра, шириной в 2-метра и высотой в 1,8-метра. Расстояние между его осями равно 2,8-метрам.

Несмотря на свой внешний облик, напоминающий рамные внедорожники, Jetour Traveller обычный кроссовер с несущим кузовом, поперечным расположением двигателя и передней подвеской МакФерсон, а также задней «многорычажкой». То есть фактически это прямой конкурент Haval Dagro.

За способность преодолевать препятствия на бездорожье в нем отвечают только блокировка заднего дифференциала и пара режимов работы ездовой электроники.

Продавать машину собираются как с ДВС, так и с гибридными силовыми агрегатами. Вариантов с двигателями внутреннего сгорания будет два – 1,5T + 7-ступенчатый DCT с передним приводом (184 л.с.) и 2,0T + 8 AT (255 л.с.), оснащенным системой полного привода BorgWarner шестого поколения.

В гибридной версии будет использован полуторалитровый мотор, работающий в паре с электрическим двигателем и 3-скоростной трансмиссией DCT. Запас хода таких кроссоверов составит более 1000 километров.

В продажу новый конкурент Haval Dargo от Jetour поступит в ноябре этого года.