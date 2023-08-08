Самый дешевый кроссовер Hyundai получит электрическую версию

Не прошло и месяца с момента дебюта нового субкомпактного кроссовера Hyundai Exter, который стал самым доступным SUV в линейке южнокорейской марки, как появились слухи о скорой премьере его полностью электрической версии. Тестовые прототипы таких «паркетников» недавно заметили в ходе прохождения испытаний на дорогах Индии.

Насколько сильно внешне будут отличаться Exter EV от варианта, оснащенного двигателями внутреннего сгорания, пока сказать сложно. Прототипы, заснятые в рамках тестов, были замаскированы плотным камуфляжем.

Разумеется, никаких глобальных изменений во внешности машины ждать не стоит. Практически наверняка визуальная разница между автомобилями будет заключаться лишь в отсутствии традиционной радиаторной решетки и патрубков выхлопа в EV-варианте, а также лючка бензобака, который заменит порт зарядки.

О тяговой батарее и запасе хода кроссовера говорить слишком рано. Тем не менее, индийские СМИ предполагают, что Exter EV может достаться аккумулятор емкостью от 25 до 30 кВт/ч, который обеспечит модели запас хода около 300-350 километров.

Что касается позиционирования, то главным конкурентом нового электрического кроссовера Hyundai станет местный Tata Punch EV, стоимость которого в Индии начинается от 600 тысяч рупий или около 700 тысяч рублей по текущему курсу.

Для сравнения, цены на бензиновый и биотопливный Exter сейчас стартуют примерно от тех же 600 тысяч и доходят до 1 миллиона рупий, что эквивалентно вилке от 700 тысяч до 1 миллиона 160 тысяч рублей.

В продажу электрический субкомпакт Hyundai поступит в 2024 году.