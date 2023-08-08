Еще одного «заменителя» Toyota Camry для России оценили почти в 3 миллиона рублей

Компания «Моторинвест», обладающая статусом официального дистрибьютора легковых машин компании Dongfeng, объявила о старте продаж на российском рынке нового седана D-класса, который позиционируется как аналог бестселлера Toyota Camry. Вместе с этой информацией был раскрыт прайс-лист на новинку. Ее оценили почти в 3 миллиона рублей.

Длина седана, получившего название Aeolus Shine Max, составляет 4,8-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,4-метра. Расстояние между его осями равно 2,7-метрам. В его основе лежит современная модульная платформа DSMA производства Dongfeng.

Продавать китайскую 4-дверку в России будут с безальтернативным полуторалитровым бензиновым турбомотором, выдающим 190 лошадиных сил. Связку ему составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия с «мокрыми» сцеплениями.

На первых порах машину предложат российским покупателям исключительно в самом дорогом варианте Luxury. Его прерогативой станут до шести подушек безопасности, а также множество электронных водительских помощников.

Кроме того, можно будет рассчитывать на водительское кресло с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также широкоформатные дисплеи мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Цена на новинку Dongfeng в России составит 2 миллиона 990 тысяч рублей, что примерно на миллион рублей дешевле, чем сейчас просят за параллельно импортированные Toyota Camry в «топовых» комплектациях.