В РФ начали ввозить самый безотказный среднеразмерный кроссовер по версии американцев

Компания Chevrolet уже давно не представлена на российском рынке, не производит машины в стране и не поставляет их к нам официально. Но параллельные импортеры не дремлют и все же умудряются привезти на наш рынок некоторые модели этой марки. Одной из них стал кроссовер, который считается в США самым надежным SUV в среднеразмерном классе.

Речь идет о Chevrolet Blazer. До осени прошлого года его выпускали в Китае, Южной Корее, а также в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, но «Поднебесная» недавно выпала из этого списка.

Длина Blazer составляет 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,7-метра, а размер колесной базы равен 2,8-метрам.

Согласно исследованию авторитетного агентства J.D.Power из США, Chevrolet Blazer является самым безотказным среднеразмерным кроссовером, опережая в своем сегменте по надёжности Hyundai Santa Fe и Ford Edge.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию такие кроссоверы ввозят в самом надежном варианте с 3,6-литровым атмосферным 6-цилиндровым мотором на 308 лошадиных сил (366 Нм), сочетающимся с классической 9-скоростной автоматической трансмиссией. Привод – передний или полный.

Это машины 2023 года выпуска с околонулевым пробегом, список оснащения которых включает в себя светодиодную оптику, панорамную крышу, систему бесключевого доступа в салон, камеры кругового обзора и многое другое.

Жаль что стоят параллельно импортированные Chevrolet Blazer в России совсем недешево – от 3 миллионов 350 тысяч рублей, а в некоторых случаях цены на них доходят до отметки в 4 миллиона 700 тысяч рублей.