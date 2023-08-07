Haval готовит хардкорный внедорожник Raptor Black Warrior

Меньше недели назад компания Haval показала новый внедорожник, получивший название Raptor. Им оказался серийный вариант модели под кодовым названием B26, представляющий собой гибридный SUV с полным приводом.

Теперь же стало известно, что у этой модели будет еще и хардкорная версия, для которой выбрали имя Black Warrior. Вот только особых привилегий на бездорожье она ей вряд ли добавит.

В Сети появились первые фотографии такого Raptor. Как видно по ним, главным отличием специального исполнения внедорожника Haval станет черный цвет кузова и почти всех его деталей, включая радиаторную решетку, корпуса наружных зеркал и чехла запасного колеса на пятой двери.

Черная тема переберется и в салон внедорожника, где будет использована точно такая же цветовая схема для центральной консоли, сидений с кожаной обивкой и строчкой, а также деталей, имитирующих углеродное волокно.

Судя по всему, никаких технических изменений в Raptor Black Warrior по сравнению с обычным внедорожником не произойдет. Машину будут комплектовать стандартной гибридной системой Hi4, состоящей из двигателя рабочим объемом 1,5-литра и двух электромоторов. Их суммарная отдача составит 383 л.с., а крутящий момент будет равен 750 Нм.

Никакого лифта подвески, появления дополнительных блокировок, кроме стандартной электронной блокировки дифференциала сзади, либо других подобных вещей, свойственных внедорожным спецверсиям, для «Раптора» не заявлено.

В продажу как сам Haval Raptor, так и его версия Black Warrior поступят до конца этого года с ценой в пределах 200 тысяч юаней или 2 миллиона 680 тысяч рублей.