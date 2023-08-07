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Haval готовит хардкорный внедорожник Raptor Black Warrior

Его уникальность будет заключаться только в специальном цвете

Текст: Ростислав Архипов
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Меньше недели назад компания Haval показала новый внедорожник, получивший название Raptor. Им оказался серийный вариант модели под кодовым названием B26, представляющий собой гибридный SUV с полным приводом.

Теперь же стало известно, что у этой модели будет еще и хардкорная версия, для которой выбрали имя Black Warrior. Вот только особых привилегий на бездорожье она ей вряд ли добавит. 

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В Сети появились первые фотографии такого Raptor. Как видно по ним, главным отличием специального исполнения внедорожника Haval станет черный цвет кузова и почти всех его деталей, включая радиаторную решетку, корпуса наружных зеркал и чехла запасного колеса на пятой двери.

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Черная тема переберется и в салон внедорожника, где будет использована точно такая же цветовая схема для центральной консоли, сидений с кожаной обивкой и строчкой, а также деталей, имитирующих углеродное волокно. 

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Судя по всему, никаких технических изменений в Raptor Black Warrior по сравнению с обычным внедорожником не произойдет. Машину будут комплектовать стандартной гибридной системой Hi4, состоящей из двигателя рабочим объемом 1,5-литра и двух электромоторов. Их суммарная отдача составит 383 л.с., а крутящий момент будет равен 750 Нм.

Никакого лифта подвески, появления дополнительных блокировок, кроме стандартной электронной блокировки дифференциала сзади, либо других подобных вещей, свойственных внедорожным спецверсиям, для «Раптора» не заявлено. 

В продажу как сам Haval Raptor, так и его версия Black Warrior поступят до конца этого года с ценой в пределах 200 тысяч юаней или 2 миллиона 680 тысяч рублей. 

Источник:MyDrivers

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