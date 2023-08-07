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«АвтоВАЗ» показал Lada Vesta SW для «Барби»: шутку оценили не все

Машина понравилась только тем, кто мало знаком с проблемами завода

Текст: Михаил Романченко

Ни для кого не секрет, что компания «АвтоВАЗ» испытывает определенные трудности при производстве новой Lada Vesta NG. В частности, заводу недостает многих цветов, поэтому большая часть машин, сходящих с конвейера, выкрашена в белую палитру. 

Накануне на официальных страницах Lada в соцсетях появилось изображение универсала Lada Vesta SW, недавно пережившего обновление.

Машина предстала в розовом цвете, отсылающим к основному оттенку недавно вышедшего в кинотеатры голливудского фильма «Барби». Подпись к фотографии гласила следующее:

«Мы знаем, что нужно, чтобы любая Барби захотела в реальный мир».

При этом ее сопроводили разъяснительной сноской, в которой уточнили, что публикация носит исключительно шуточный характер, а модель Lada Vesta NG не имеет в своей палитре такого цвета.

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На этот пост не преминули ответить в инсайдерском паблике «Avtograd News», часто публикующим секретные сведения из стен «АвтоВАЗа», которые скрыты для общественности. Вот что написал админ этого сообщества:

«На сайте Lada шуточная публикация. Неплохая шутка, когда все машины на 100% белые сходят с конвейера».

Что интересно, но пользователям соцсетей, малознакомым с проблемами российского автогиганта, автомобиль, напротив, понравился, а некоторые даже посетовали, что модельному ряду Lada сильно недостает ярких цветов.

Источник:VK
Фото:АвтоВАЗ

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