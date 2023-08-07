Кроссовер Peugeot 3008 нового поколения: первые изображения и подробности

До премьеры нового поколения кроссовера Peugeot 3008 остается не так много времени. Ожидается, что машину покажут уже в начале этой осени. А пока независимые дизайнеры из Франции подготовили компьютерную визуализацию дизайна этого автомобиля, тогда как издание «L’argus» параллельно с этим раскрыло все известные на сегодняшний день подробности о новом 3008-м.

Как видно на выложенных в Сеть рендерах, новой генерации популярного кроссовера Peugeot достанется в значительной степени модернизированный дизайн, основной акцент в котором будет сделан на переднюю часть кузова.

Кроссовер получит новую головную оптику, из которой вытекают три светодиодных полосы дневных ходовых огней. По бокам расположатся имитирующие вентиляцию тормозов прорези, а радиаторная решетка окажется частью бампера и получит сетчатый рисунок.

Боковины машины на изображениях выглядят гораздо проще, чем ее «передок». Так что их главной «фишкой», скорее всего, станут лишь колесные диски необычного дизайна.

Что касается кормы, то ее на рендерах не показали. Впрочем, практически наверняка сзади нового 3008 поменяется внешний вид задних фонарей и бампера.

Радикальной смены имиджа стоит ждать и в салоне кроссовера, где установят сдвоенный дисплей мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а эргономика внутри улучшится за счет сенсорных кнопок i-toggles под экраном.

В основу «паркетника» ляжет модульная платформа STLA Medium, которая принесет с собой в 3008-й новую линейку двигателей. Но пока она держится в секрете.

Премьера нового Peugeot 3008 состоится 12 сентября. В продажу кроссовер поступит в марте 2024 года и будет стоить примерно 40 тысяч евро или 4,2 миллиона рублей по текущему курсу.