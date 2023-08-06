Раскрыт необычный лайфхак, связанный с дверной скобой машины

Автомобильные производители нередко закладывают в те или иные детали машин ряд скрытых от глаз функций. К примеру, недавно мы рассказывали о секретном способе использования подголовников автомобильных сидений, который может спасти жизнь. Тогда как теперь речь пойдет уже не о безопасности, а об удобстве установки груза на крышу машины.

Предмет, о котором идет речь, спрятан на видном месте в дверных проемах каждого автомобиля и отвечает за удерживание двери в закрытом положении. Он служит связующим звеном между дверью и кузовом через замок.

И хотя этот компонент часто остается незамеченным, так как многие уверены, что его единственной функцией является взаимодействие с дверным замком, для скобы существует нестандартный вариант применения, который можно использовать, когда на крыше машины установлен багажник, кофр или автобокс.

Дверная скоба как никакая другая деталь автомобиля позволяет приподняться над машиной, чтобы добраться до самой высокой части крыши, либо для ее очистки, либо для размещения груза.

Важный момент заключается в том, что как сама скоба, так и место, куда она вмонтирована, являются крайне прочными и способны выдерживать высокую нагрузку.

Но чтобы случайно не повредить краску в дверном проеме можно использовать так называемую ступеньку, надевающуюся на скобу. Она продается практически на всех популярных маркетплейсах.