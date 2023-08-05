ДомойАвтоновости сегодняРаскрыта секретная функция подголовника автокресла: вы о ней вряд ли знали

Раскрыта секретная функция подголовника автокресла: вы о ней вряд ли знали

Оказывается, он может стать спасительным инструментом в экстренной ситуации

Текст: Алексей Шмидт
33467

Чрезвычайная ситуация – в последнее время это выражение становится для многих обыденностью. К примеру, наводнение или пожар, которые могут заставить быстро эвакуироваться из машины.

Но как поступить, если ее двери оказались заблокированы? В этом может помощь обычный подголовник автомобильного кресла. 

headrest your vehicle can potentially save your life one day.w1456 1

В случае, если появилась экстренная необходимость покинуть транспортное средство, а его двери заперты, единственным вариантом будет выбираться через одно из боковых окон.

Не стоит пытаться сделать это через лобовое или заднее стекло, выбить которые из-за их многослойного состава (триплекс) будет непросто. 

Что касается боковых окон, то в момент паники найти в салоне что-то тяжелое, чтобы вынесли эту преграду, будет непросто. И в это время вступает в силу секретное назначение подголовников, о котором мало кто знает. 

1245

Подголовник можно оперативно отсоединить от сидений, а благодаря наличию в его конструкции двух крайне прочных стержней с тупыми концами наверху разбить боковые стекла и спасти свое здоровье или даже жизнь, выбравшись из автомобиля в случае возникновения экстренной ситуации. 

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+