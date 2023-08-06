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Кроссовер Kia, который стоит дешевле Seltos, готов к обновлению

Его премьера состоится до конца года

Текст: Ростислав Архипов
Копия kia sonet side view 211322 1

Новый небольшой кроссовер Kia, получивший название Sonet, был представлен в 2020 году, после чего появился на рынках развивающихся стран. В линейке моделей компании машина располагалась на ступеньку ниже популярного в России Seltos. Прошло три года и для «Сонет» готовят обновленную версию.

Первые прототипы модернизированных «паркетников» уже выехали на первые испытания. Разумеется, все они сильно закамуфлированы, но определенные изменения в дизайне машин рассмотреть все-таки можно.

Kia Sonet Facelift Testing

С обновлением Sonet ожидает появления спереди новой радиаторной решетки и других фар с дневными ходовыми огнями простирающимися к нижней половине бампера. Сам бампер также заменят на модифицированный, чтобы придать фронтальной части кузова полностью реформенный вид. 

По бокам машина будет выглядеть примерно так же, как и текущая модель, но получит набор из 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков, отличающихся по дизайну от дорестайлингового кроссовера. 

Kia Sonet Facelift Spied

Что касается кормы кроссовера, то там можно рассчитывать на дебют нового блока задних фонарей, который станет шире, чем был у предшественника. 

Kia Sonet Facelift Spy Shot

Изменения затронут и салон Sonet, но какими именно окажутся неизвестно. Скорее всего, машина получит другие дисплей мультимедийной системы и цифровой панели приборов, а также обзаведется штатным видеорегистратором и камерой кругового обзора.

Линейка двигателей кроссовера с вероятностью в 99 процентов останется прежней. В Индии его продают с 1,2-литровым бензиновым «атмосферником», литровым турбомотором и 1,5-литровым «дизелем» мощностью от 83 до 120 лошадиных сил.

Премьера рестайлингового автомобиля состоится до конца этого года.  

Фото:MotorBeam

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