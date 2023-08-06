Кроссовер Kia, который стоит дешевле Seltos, готов к обновлению

Новый небольшой кроссовер Kia, получивший название Sonet, был представлен в 2020 году, после чего появился на рынках развивающихся стран. В линейке моделей компании машина располагалась на ступеньку ниже популярного в России Seltos. Прошло три года и для «Сонет» готовят обновленную версию.

Первые прототипы модернизированных «паркетников» уже выехали на первые испытания. Разумеется, все они сильно закамуфлированы, но определенные изменения в дизайне машин рассмотреть все-таки можно.

С обновлением Sonet ожидает появления спереди новой радиаторной решетки и других фар с дневными ходовыми огнями простирающимися к нижней половине бампера. Сам бампер также заменят на модифицированный, чтобы придать фронтальной части кузова полностью реформенный вид.

По бокам машина будет выглядеть примерно так же, как и текущая модель, но получит набор из 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков, отличающихся по дизайну от дорестайлингового кроссовера.

Что касается кормы кроссовера, то там можно рассчитывать на дебют нового блока задних фонарей, который станет шире, чем был у предшественника.

Изменения затронут и салон Sonet, но какими именно окажутся неизвестно. Скорее всего, машина получит другие дисплей мультимедийной системы и цифровой панели приборов, а также обзаведется штатным видеорегистратором и камерой кругового обзора.

Линейка двигателей кроссовера с вероятностью в 99 процентов останется прежней. В Индии его продают с 1,2-литровым бензиновым «атмосферником», литровым турбомотором и 1,5-литровым «дизелем» мощностью от 83 до 120 лошадиных сил.

Премьера рестайлингового автомобиля состоится до конца этого года.