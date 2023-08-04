«Волга» возвращается. Что это может быть за автомобиль

В начале этого лета глава Минпромторга Денис Мантуров намекнул, что к недавно возрожденному «Москвичу» вскоре может присоединиться еще один легендарный советский бренд – «Волга». Причем от чиновника прозвучало слово «планы» и даже срок (к лету 2024 года), а это значит, что проект может начать реализовываться буквально со дня на день.

Мы решили поразмыслить насчет того, что будет представлять собой современная «Волга», основываясь на всей доступной на сегодня информации.

Первые разговоры о том, что «Волга» может вернуться на российский рынок, появились еще в 2022 году, когда площадку «ГАЗ» в Нижнем Новгороде покинул Volkswagen.

Прошел год и пока никаких телодвижений в эту сторону не последовало, хотя вероятность организации отверточной сборки такой машины на этом заводе выглядит крайне высокой.

Что касается самого автомобиля, то им без сомнений станет один из китайских премиальных седанов, который переживет процедуру ребейджинга (смены логотипов). Причем на эту роль отлично подходит 4-дверка Hongqi H5, которая была заявлена как сменщик в России Mercedes-Benz E-Class.

По уровню оснащения «китаец» выглядит ничуть не хуже немецкой модели, хотя вряд ли сможет похвастать такими же материалами отделки. Впрочем, от новой «Волги» и не ждут какого-то выдающегося качества, а приемлемую цену.

Если слухи подтвердятся и возрожденной «Волгой» окажется H5, то под его капотом должны расположиться бензиновые турбомоторы на 169 и 224 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии выступить 8-диапазонный «автомат». В Китае есть еще гибридная силовая установка, но в России она вряд ли придется кому-то по вкусу.

Зато с ценой все выглядит вполне однозначно. Если в Китае за Hongqi H5 просят от 23 тысяч 600 долларов или 2,2 млн рублей, то по опыту «Москвича» новая «Волга» будет стоить в два раза дороже оригинальной модели.