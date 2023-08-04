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«Волга» возвращается. Что это может быть за автомобиль

Новый результат российско-китайского бейдж-инжиниринга уже на подходе

Текст: Алексей Шмидт
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В начале этого лета глава Минпромторга Денис Мантуров намекнул, что к недавно возрожденному «Москвичу» вскоре может присоединиться еще один легендарный советский бренд – «Волга». Причем от чиновника прозвучало слово «планы» и даже срок (к лету 2024 года), а это значит, что проект может начать реализовываться буквально со дня на день.

Мы решили поразмыслить насчет того, что будет представлять собой современная «Волга», основываясь на всей доступной на сегодня информации.

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Первые разговоры о том, что «Волга» может вернуться на российский рынок, появились еще в 2022 году, когда площадку «ГАЗ» в Нижнем Новгороде покинул Volkswagen.

Прошел год и пока никаких телодвижений в эту сторону не последовало, хотя вероятность организации отверточной сборки такой машины на этом заводе выглядит крайне высокой.

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Что касается самого автомобиля, то им без сомнений станет один из китайских премиальных седанов, который переживет процедуру ребейджинга (смены логотипов). Причем на эту роль отлично подходит 4-дверка Hongqi H5, которая была заявлена как сменщик в России Mercedes-Benz E-Class.

По уровню оснащения «китаец» выглядит ничуть не хуже немецкой модели, хотя вряд ли сможет похвастать такими же материалами отделки. Впрочем, от новой «Волги» и не ждут какого-то выдающегося качества, а приемлемую цену. 

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Если слухи подтвердятся и возрожденной «Волгой» окажется H5, то под его капотом должны расположиться бензиновые турбомоторы на 169 и 224 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии выступить 8-диапазонный «автомат». В Китае есть еще гибридная силовая установка, но в России она вряд ли придется кому-то по вкусу. 

Зато с ценой все выглядит вполне однозначно. Если в Китае за Hongqi H5 просят от 23 тысяч 600 долларов или 2,2 млн рублей, то по опыту «Москвича» новая «Волга» будет стоить в два раза дороже оригинальной модели. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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