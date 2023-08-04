Новый Audi Q3 показали на первом изображении

Audi Q3 – одна из немногих моделей в классе, которая еще не пережила плановое обновление в середине жизненного цикла. Подавляющее большинство конкурентов этого компактного «паркетника» ингольштадтской марки подверглись рестайлингу, но не Q3, который только ожидает модернизацию, запланированную на 2025 год.

Накануне испанские независимые дизайнеры показали как будет выглядеть реформенный немецкий вседорожник, премьера которого состоится примерно через 2 года.

Судя по выложенной в Сеть картинке, в Германии изменят внешний вид передней части своего кроссовера. Перемены затронут внутреннюю световую подпись его светодиодных фар, а также радиаторную решетку, которая станет шире, но уменьшится высотой, оставив бампер более «чистым».

Как будет выглядеть корма машины на рендере не показали, но изменения в этой части могут затронуть задние фонари и нижнюю половину бампера.

Несмотря на то, что Q3 обладает одним из самых продвинутых интерьеров в своем классе, в Ингольштадте пересмотрят и его. Изменению может подвергнуться как сами материалы отделки, так и цифровая комбинация приборов Virtual Cockpit и дисплей мультимедийной системы.

Линейка двигателей кроссовера, сейчас состоящая из бензинового дизельного и подключаемого гибрида, скорее всего, будет сохранена, но подвергнется оптимизации, став более экономичной и экологичной.

При этом вариант PHEV должен улучшиться с точки зрения емкости батареи и, следовательно, нарастить дальность хода на электричестве. У текущего кроссовера максимальная дистанция на батарее составляет 50 километров.