Владелец Tesla обвинил компанию в собственной ошибке

Компания Tesla частенько попадает в заголовки СМИ из-за проблем и ошибок, связанных с ее автомобилями. Недавно американский автопроизводитель оказался вновь вовлечен в интересную историю, в которой она играет главную роль. Впрочем, в отличие от других случаев, на этот раз бренд Илона Маска сложно назвать виновным.

На Tesla пожаловался 73-летний мужчина по имени Рик Мегисон, которому принадлежит электромобиль компании. Он рассказал, что был заперт в собственной машине после того, как разрядился аккумулятор.

В интервью ABC7 владелец Tesla заявил:

Как и во многих современных автомобилях, замки в «Теслах» работают от электричества, которое передается к ним от 12-вольтовой батареи. Таким образом, когда питание исчезает, открыть машину становится невозможно.

Впрочем, на этот случай в Tesla предусмотрели механическую возможность отпирания замка. Автор сюжета об этом не знал, поэтому сразу же после выхода выпуска на телевидении попал под шквал критики со стороны фанатов компании.

Комментируя собственную оплошность владелец Tesla заявил, что компании необходимо изменить способ, которым 12-вольтовая батарея показывает уровень заряда, а сам автомобиль научить предупреждать о низком заряде заранее, а не когда она полностью села.