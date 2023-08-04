В Россию начали завозить самую надёжную «малолитражку» по версии немцев

Ежегодно немецкий автомобильный клуб ADAC собирает статистику о поломках автомобилей, после чего публикует списки самых надежных машин для каждого из сегментов. Как выяснил Daily-Motor.Ru, одну из них не так давно начали ввозить на российский рынок.

Эта новинка является представителем сегмента так называемых «малолитражек», который очень популярен в Японии. В Россию поступают хэтчбеки 2023 года выпуска с праворульным расположением руля и педалей. Их длина составляет всего 3700 мм, а клиренс равен 180 мм. Привод может быть как передним, так и полным (в дорогих версиях).

В качестве двигателя в Ignis используется безальтернативный 1,2-литровый бензиновый 4-цилиндровый «атмосферник», выдающий 91 л.с. и 118 Нм крутящего момента, поэтому эта модель не подпадает под ограничения, недавно введенные Японией на поставку машин в РФ (они распространяются на автомобили с двигателями рабочим объемом более 1,9-литра).

Связку мотору составляет бесступенчатый вариатор и умеренная гибридная система.

Цены на Suzuki Ignis в России начинаются от 1 миллиона рублей.

Интересный момент связан с тем, насколько эта модель является надежной. Согласно статистике по поломкам ADAC 2023, в классе малолитражных автомобилей Suzuki Ignis занимает первую строчку с высшим рейтингом и званием «самый надежный», причем не только в этом модельном году, но и в трех предыдущих. Автомобиль опережает другой японский компакт-кар Toyota Aygo.

При этом последнее место в этом ТОП-е занимает smart forfour, названный «самой ненадежной» малолитражкой.