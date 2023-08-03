Nissan скрывает новый Qashqai под плотным камуфляжем 

Текущее поколение Nissan Qashqai присутствует на рынке с 2021 года, и хотя автомобиль еще не устарел, японская компания уже готовит его фейслифтинг. Доказательством тому являются опубликованные британским изданием «AutoExpress» кадры, на которых запечатлен обновленный кроссовер.

Тестовый прототип с большим количеством камуфляжа накануне попался фотографам, умело скрывающим новшества, которые предложит реформенный кроссовер.

Как и ожидалось от фейслифтинга, внешние изменения в случае с этим кроссовером по большей части будут сосредоточены в передней и задней частях кузова, которые щедро прикрыты маскировочной пленкой с узорами, чтобы обмануть глаза.

Предполагается, что Nissan сделает ставку на новый «передок», формы которого будут аналогичны фронтальной части электрического «паркетника» Ariya.

Перемены сзади окажутся попроще и, вероятно, ограничатся изменениями графики стоп-сигналов и рельефа бампера.

Что касается интерьера, то его фотографий пока нет. Возможно, в салоне появится новая графика для двух 12,3-дюймовых дисплеев, а также незначительные изменения в отделке.

Нововведений в линейке двигателей можно не ждать. Сейчас «Кашкай» продают в Европе с 1,5-литровым мотором в версии E-Power, который служит только в качестве генератора, а также с 1,3-литровым бензиновым двигателем. Их мощность составляет 138 и 156 лошадиных сил соответственно.

Дебют обновленного Nissan Qashqai состоится в следующем году.