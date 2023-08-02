Тихое обновление Toyota Fortuner сделало его самым мощным внедорожником в классе

На фоне премьеры нового Land Cruiser Prado дебют обновленной версии другого популярного внедорожника Toyota прошел почти незаметно. Накануне был представлен новый Fortuner. Его показали в Таиланде. Машина не изменилась внешне, но пережила ряд перемен по технической части.

По словам представителей Toyota, с рестайлингом она внесла ряд изменений в шасси Fortuner.

Версии начального уровня отныне будут иметь модернизированные однотрубные амортизаторы, которые должны улучшить плавность хода и управляемость машины, а вариант GR-Sport, как и раньше, получит собственные уникальные настройки подвески.

Кроме того, в Fortuner 2024 добавили ряд незначительных технических обновлений. Теперь все варианты этой модели будут иметь систему контроля «слепых» зон, а также предупреждения о перекрестном движении сзади плюс систему камер с 360-градусным обзором.

Тогда как мультимедийная система внедорожника научится поддерживать беспроводную связь по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Но, пожалуй, самые главные изменения коснутся версии GR-Sport. Помимо перенастроенной подвески для такого варианта Fortuner будет доступен более мощный 2,8-литровый мотор на 221 лошадиную силу и 550 Нм.

Прибавка по сравнению с предшественником составит 20 л.с., что сделает эту модель самым производительным внедорожником в классе, опередив Ford Everest Titanium 4×4, двигатель которого выдает 210 л.с. и 500 Нм.