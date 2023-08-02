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65-летний советский кабриолет ЗИС-110 продают по цене Rolls-Royce Phantom

За машину собираются выручить 75 миллионов рублей

Текст: Ростислав Архипов
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На продажу в России выставили редкий советский автомобиль ЗИС-110 1958 года выпуска в кузове кабриолет. Уникальность этой машины заключается в том, что она входит в 2 тысячи 89 единиц, собранных за весь период выпуска этой модели, а также является одной из самых хорошо сохранившихся среди них до наших дней. 

Согласно описанию к объявлению, которое обнаружила редакция Daily-Motor.Ru, конкретно этот кабриолет ЗИС-110 является коллекционным экземпляром, который находится в оригинальном состоянии.

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Машина ни разу не переживала процедуру реставрации, все ее детали являются заводскими, а кузов находится в идеальном состоянии.

Какой точно пробег автомобиля не уточняется, но продавец утверждает, что он практически не ездил, а в карточке к объявлению указана цифра в 5 тысяч км. 

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Судя по фотографиям, машина действительно пребывает в отличном для своего возраста состоянии. Салон с кожаными сиденьями и деревянной отделкой выглядит как новый.

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Приводит в движение этот кабриолет 6-литровый бензиновый мотор мощностью 140 лошадиных сил, ассистирует которому механическая коробка передач. Привод – задний. 

Коллекционный автомобиль продавец оценил в 75 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги сегодня можно приобрести новый Rolls-Royce Phantom.

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

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