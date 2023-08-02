В России появился новый конкурент Lada Vesta NG: он как минимум в одном «вазовского» седана

Несмотря на то, что иранская автомобильная марка Iran Khodro, так и начала официальные поставки своих автомобилей в Россию, вместо нее ввоз таких машин организовали параллельные импортеры.

Одной из последних новинок российского рынка от иранского автопрома стал седан IKCO Tara, который позиционируется как один из главных конкурентов Lada Vesta NG.

Продажами машин 2023 года занимается несколько крупных российских дилеров. Это автомобили, оснащенные 1,6-литровым бензиновым мотором Peugeot мощностью 113 лошадиных сил.

Длина Tara составляет 4519 мм, а расстояние между осями равно 2652 мм. Таким образом, иранский седан даже крупнее Vesta NG.

Кроме того, у этой ближневосточной модели есть как минимум одно неоспоримое преимущество перед отечественной 4-дверкой, недавно пережившей обновление – возможность выбора трансмиссии.

В случае с IKCO Tara доступны как 5-скоростная МКПП, так и 6-диапазонный «автомат», тогда как в случае с «Вестой» об автоматической трансмиссии пока можно только мечтать.

Навязать конкуренцию «вазовскому» флагману иранский седан собирается и с точки зрения стоимости. Как выяснил Daily-Motor.Ru, самое дешевое предложение такой 4-дверки в стране сейчас оценивается в 1 миллион 479 тысяч рублей, что примерно сопоставимо с прайсом на новую Lada Vesta NG.