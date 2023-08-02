Toyota показала полностью новый Land Cruiser Prado в американской спецификации

В США состоялся долгожданный дебют нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado/1958 Edition). Предполагалось, что американская спецификация этой модели будет представлена чуть раньше, чем глобальная. В итоге так и получилось.

На американском рынке Land Cruiser отсутствовал ровно три года, но вернулся уже в более современном внешнем и техническом виде. Машине с индексом J250 достался полностью новый дизайн, роднящий ее с новым Lexus GX, а также платформа TNGA-F, на которой ранее был построен старший Land Cruiser 300.

Как и Lexus GX, новому Land Cruiser 1958 Edition (в США не будут использовать приставку Prado), досталась приподнятая поясная линия окон, но в остальных деталях машина немного отличается от своего соплатформенника, обладая менее броским дизайном.

Спереди машина получила высокий капот, прямоугольную радиаторную решетку и крупные светодиодные фары точно такой же формы, а также необычный бампер.

Что касается кормы, то, как и предполагалось, в этой части расположатся два простых квадратных фонаря по углам и перелицованная крышка багажника.

В общем, в дизайне машины не оказалось ничего лишнего. Даже полноразмерное запасное колесо красиво и аккуратно спрятали под задним бампером.

Приводить в движение американский Land Cruiser будет 2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель i-Force Max с турбонаддувом, выдающий 326 лошадиных сил, который способен на невысоких скоростях работать от 48-вольтового электрического довеска.

Связку этому тандему составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – исключительно полный с 2-ступенчатой «раздаткой», автоматическим межосевым дифференциалом повышенного трения и блокировкой заднего дифференциала.

Ценник на машину уже объявлен – от 50 тысяч долларов или 4,5 миллиона рублей по текущему курсу.

Глобальная версия Land Cruiser Prado будет представлена в ноябре этого года и, скорее всего, окажется очень близка по дизайну и технике к американскому варианту LC 1958 Edition.