Абсолютно новый Hyundai Santa Fe представят 10 августа

Дождавшись момента, когда в Сеть утекут как официальные изображения, так и живые фотографии этой модели без камуфляжа, в Hyundai определились с датой премьеры нового Santa Fe. Как выяснилось сегодня, презентация кардинально поменявшего имидж корейского вседорожника состоится 10 августа.

Новое, пятое по счету поколение большого SUV, переживет значительные внешние изменения. Судя по слитым в интернет изображениям и шпионским снимкам, машина избавится от прежних плавных линий, по силуэту став похожей на Land Rover Defender.

Если дизайн кроссовера уже давно не секрет, то какой окажется его техническая часть пока неизвестно. И именно эта информация является одной из главных интриг грядущей официальной премьеры модели. Впрочем, по всей вероятности, кардинальных перемен в агрегатной линейке машины ждать не стоит.

Как пишут корейские СМИ, Santa Fe 5 генерации должен сохранить актуальную моторную гамму, но может обзавестись более совершенными гибридными вариантами с улучшенной топливной экономичностью благодаря батареям повышенной плотности. Точные варианты силовых установок для кроссовера раскроют в ходе его официального дебюта.

А вот что изменится точно, так это внутреннее убранство машины. Hyundai собирается оснастить кроссовер нового поколения множеством передовых функций и технологий, включая мультимедийную систему с 12-дюймовым дисплеем и цифровую комбинацию приборов с экраном точно такого же размера. Связку им составит акустическая система премиального класса.

Кроме того, ожидается, что среднеразмерный «паркетник» корейского бренда получит увеличенное внутреннее пространство для ног пассажиров и улучшенную плавность хода.

В продажу в Южной Корее новый Santa Fe поступит в середине августа.