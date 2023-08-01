20-летний Toyota Land Cruiser 100 с «нулевым» пробегом продают за 25 млн рублей

Периодически в продаже на вторичном рынке России появляются так называемые «капсулы времени», но, как правило, в случае с ними речь идет о советских автомобилях, простоявших большую часть своей жизнь в гаражах. Впрочем, как оказалось, иногда такими машинами могут оказаться гораздо более дорогие и желанные автомобили в своего времени.

Daily-Motor.Ru обнаружил на одном из крупнейших отечественных классифайдов объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser 2003 года выпуска, но не обычного, а автомобиля, на котором за 20 лет почти никто не ездил.

Согласно цифре на одометре, в общей сложности машина успела преодолеть всего 61 километр.

Рамный японский внедорожник, который считался одним из самых желанных автомобилей в начале 2000-х, оснащен 4,2-литровым дизельным мотором, выдающим 131 лошадиную силу. Связку ему составляет механическая коробка передач и система полного привода.

В описании к объявлению говорится следующее:

«Совершенно новый авто. Простоял законсервированный, в целлофане. Все родное, с завода, резинки все по сей день в заводском тальке».

Продавец называет свою машину «реальным эксклюзивом» и, «возможно, единственным авто в мире без пробега этого года выпуска».

Кроме того, он отмечает, что внедорожник продается не как средство передвижения, а как коллекционный автомобиль, что прямым образом отражается на его цене.

За машину собираются выручить 25 миллионов рублей, что эквивалентно цене трех новых Land Cruiser 300.