У Toyota Tundra появилась экстремальная версия от Arctic Trucks AT37

Компания Arctic Trucks подготовила собственный вариант пикапа Toyota Tundra, адаптированный для экстремальных дорожных условий. За основу проекта был взят вездеход «Тойоты» нового поколения, который подвергся существенной доработке.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, специальная модификация Tundra получила название Arctic Trucks AT37.

Такие машины отличаются от простых внедорожных пикапов нового поколения большими колесами диаметром 37 дюймов (вариантов дисков будет два – на 17 и 20 дюймов размерностью 315/80 и 315/70 соответственно).

Использование в покрышках низкого давления позволит добавить эффективности машине на бездорожье.

Для того, чтобы привести Toyota Tundra в экстремальный вариант оснащения, специалисты Arctic Trucks произвели изменения в геометрии ее колесных арок, а также реализовали лифт и усиление ее подвески.

Продавать машину собираются с 3,4-литровым бензиновым би-турбированным V6, работающим в паре с 10-скоростным «автомат». В качестве альтернативы выступит гибридная силовая установка i-Force Max на базе этого же двигателя, максимальная отдача которой составляет 437 лошадиных сил.

Утверждается, что заказать такую Tundra можно будет и в заводской внедорожной версии TRD, которая в сочетании с модификации от Arctic Trucks должна еще больше расширить возможности автомобиля.

Ценник на переоборудование «Тундры» в версию AT37 составит 1 миллион 350 тысяч рублей, тогда как стоимость готового автомобиля Toyota Tundra Arctic Trucks будет начинаться с отметки в 12 миллионов 580 тысяч рублей.