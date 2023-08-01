В Австралии удивились тому, что «Ладе Ниве» хотят дать дожить до 50 лет

Не так давно генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов раскрыл планы относительно самой старой модели в линейке компании – Lada Niva. Согласно заявлению главы тольяттинского автогиганта, классической «Ниве» дадут дожить до полувекового юбилея.

Эту информацию прокомментировали в одном из самых популярных австралийских автомобильных изданий. Подпись к вышедшей накануне заметки на сайте «The Drive» гласит следующее:

«Россияне по-прежнему покупают «голые» внедорожники, а «АвтоВАЗ» более чем счастлив продолжать их продавать».

И, надо сказать, в этом журналисты из «Зеленого континента» не далеки от истины. Классическая Niva Legend стабильно входит в десятку самых популярных машин в стране. Так, к примеру, в июне она обогнала по объему реализации Lada Vesta NG и Exeed LX с результатом в 2 тысячи 569 проданных автомобилей.

Автор статьи пишет, что первая «Нива» сошла с конвейера 5 апреля 1977 года. И если верить заявлению руководителя «АвтоВАЗа», то она останется в строю как минимум до 2027 года, при этом напоминая слова Максима Соколова о том, что машину ожидает несколько обновлений:

«Мы не только проведем внешний рестайлинг, но и в следующем году поставим новый, современный двигатель. Более мощный и тяговитый».

Впрочем, сразу следует ремарка, которая намекает на несущественный характер такой модернизации.

«Не ждите серьезных изменений или современных удобств, поскольку Niva останется верной своему духу 1970-х годов».

Завершается статья австралийских экспертов уверенностью в том, что главной причиной оставить устаревшую модель на конвейере стали санкции, которые сильно ударили по «АвтоВАЗу» как по самому крупному автопроизводителю в России:

«Суматоха, возможно, стала более сильным аргументом, нежели когда-либо, чтобы продолжить производство «Нивы» до ее 50-летия и даже дольше».

Впрочем, как отмечают зарубежные журналисты, Niva предстоит пройти еще долгий путь, чтобы сравняться по этому показателю с легендарным Volkswagen Beetle, продававшимся без существенной модернизации на протяжении целых 65 лет.