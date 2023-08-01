1016 Industries представила настоящий Lamborghini Urus Hot Wheels

Западное ателье 1016 Industries, известное множеством проектов, в которых применяется нестандартный вид тюнинга, представило новую работу. Она должна подойти для взрослых, остающихся в душе детьми. Это специальная версия кроссовера Lamborghini Urus, стилизованная под модельки Hot Wheels.

Машина обзавелась широкофюзеляжным обвесом, новыми колесными дисками, а также стала гораздо ниже, чем оригинальный «паркетник» с точки зрения дорожного просвета.

Но, пожалуй, ее главной «фишкой» оказалась необычная виниловая пленка, имитирующая патину, на которую дизайнеры нанесли логотипы Hot Wheels.

В совокупности все произошедшие с машиной доработки превратили ее в детскую игрушку, но в реальном размере и с настоящим двигателем под капотом.

Никакой информации о том, изменился ли автомобиль технически, нет, так что, скорее всего, все его основные узлы и агрегаты являются заводскими.

Если это действительно так, то приводит в движение этот Lamborghini Urus Hot Wheels 4-литровый бензиновый твин-турбированный V8, выдающий более 650 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Сколько денег выложил заказчик такого «Уруса», переделанного в детскую игрушку, тюнинг-ателье не раскрывает.