В Россию начали ввозить лучший автомобиль по версии американцев

Параллельный импорт открыл для российского рынка множество моделей, которые в других обстоятельствах вряд ли бы когда-либо добрались до нашей страны. Одной из них стал автомобиль, согласно опросу покупателей является лучшей машиной в США.

Речь идет о большом кроссовере Kia Telluride. Свежая партия таких вседорожников 2023 года вновь появилась на нашем рынке.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, это машины, обновившиеся весной прошлого года. Их главная отличительная черта от дореформенных автомобилей заключается в заметно модернизированной передней части кузова, а также расширенном оснащении.

Длина «Теллурайд» составляет 5 метров, ширина – почти 2 метра, а высота 1,7-метра.

В Россию поступают кроссоверы Kia, оснащенные 3,8-литровым бензиновым мотором, выдающим 295 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-скоростная автоматическая трансмиссия и безальтернативный полный привод.

Один из интересных моментов, связанных с Telluride, заключается в том, этот кроссовер считается лучшим выбором автомобиля среди американцев.

Местное аналитическое агентство Consumer Reports, по результатам многочисленных опросов и тестов расположило этот вседорожник Kia на первой строчке благодаря тому, что он «соответствует самым высоким стандартам в отношении производительности, безопасности и надежности».

Цены на параллельно импортированные в Россию Kia Telluride стартуют с отметки в 6 миллионов 90 тысяч рублей и доходят до 7 миллионов 800 тысяч рублей.