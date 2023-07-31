Первый спорткар Lada с «революционным» названием продают по цене двух новых «Вест»

В интернете появилось любопытное объявление о продаже редкого спортивного прототипа Lada, созданного специально для «вазовской» гоночной моносерии. Машина, получившая название Revolution, выпускалась дочерним предприятием «АвтоВАЗа» (Lada Sport) на основе прототипа образца 2003 года.

У Lada Revolution существовало сразу два варианта – версия с мотором, выдающим 165 лошадиных сил, а также исполнение SuperSport, где с этого же 1,6-литрового бензинового двигателя было снято уже 215 «сил».

На продажу выставили как раз самую мощную версию, которая способна разгоняться с места до 100 километров в час за 6,5-секунды, а также достигать максимальной скорости в 240 километров в час. Она сошла с конвейера в 2006 году.

В общей сложности до 2008 года, когда из-за кризиса Lada Revolution была снята с производства, Lada Sport успела выпустить несколько десятков таких машин, поэтому каждый из их экземпляров сейчас имеет высокую ценность.

Конкретно эта машина, выставленная на продажу в Москве, оценена ее нынешним владельцем ни много ни мало в 3 миллиона 500 тысяч рублей. За эти деньги сегодня можно приобрести две новых Lada Vesta в достойных комплектациях.