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Tesla решила потроллить Ford, превратив пикап Cybertruck в F-150

Всё из-за резких заявлений со стороны руководства Ford, критикующих ее новый пикап

Текст: Алиса Шашкова
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Долгожданный многими пикап Tesla Cybertruck проходит финальные испытания перед запуском в серийное производство. На близость его запуска в продажу намекает тот факт, что на американских улицах все чаще замечают прототипы этой модели. 

Как правило, Tesla не использует камуфляж, чтобы скрыть дизайн уже показанной вживую машины. Но, похоже, по крайней мере одному из таких автомобилей все же досталась пленка на кузове, но не обычная, а своим видом превращающая его в Ford F-150.

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Столь странный пленочный редизайн своей машины от Tesla последовал вскоре после того, как генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли раскритиковал Cybertruck за то, что он не является настоящим рабочим пикапом:

«Он [Cybertruck] похож на крутой продукт высокого класса, припаркованный перед отелем, на котором будут ездить ребята из Силиконовой долины. Но я не делаю такие пикапы. Я выпускаю автомобили для реальных людей, которые занимаются настоящей работой, а это совершенно иной продукт».

В своем заявлении каналу CNBC генеральный директор Ford, по-видимому, имел в виду конструкцию пикапа Tesla, которая отличается от Ford F-150 отсутствием рамы.

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Будет интересно посмотреть на то, как отреагирует Ford на столь необычный троллинг со стороны Tesla.

Не исключено, что «Голубой овал» придумает, как ему ответить на этот «подкол» еще более нетривиальным способом. 

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