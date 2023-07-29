Владелец Hyundai Sonata из США переименовал машину в Ford: вы удивитесь зачем

Владельцы автомобилей Hyundai и Kia в США делают все возможное, чтобы уберечь свои машины от повышенного внимания угонщиков. Причем порой для их защиты им приходится идти на крайне нестандартные меры.

Дело в том, что с 2011 по 2020 год базовые комплектации многих корейских моделей не оснащались иммобилайзерами. Эта информация всплыла еще в прошлом году, когда в Сети появились первые видеоинструкции, как запустить моторы Hyundai и Kia, имея на руках только кабель USB.

Проблема оказалась настолько серьезной, что некоторые крупные американские страховые компании даже отказались страховать корейские машины и готовят коллективный иск против Hyundai и Kia. А пока владельцы таких автомобилей вынуждены собственными силами справляться с возникшей напастью.

Одной из решений, как обезопасить корейскую машину от угона, продемонстрировал пользователь соцсети Reddit с ником u/Crawlerx. Он владеет Hyundai Sonata и для того, чтобы перехитрить воров, переименовал свой седан в Ford.

На кузове машины были демонтированы все шильдики с логотипом Hyundai, место которых заменил «голубой овал».

В комментариях пользователи Сети пишут, что теперь «Сонату» можно перепутать с Ford Fusion, тогда как другие уверены, что машина похожа на Subaru Legacy.

По словам автора лайфхака, добиться эффективности этому лайфхаку помогает тот факт, что все современные автомобили выглядят почти одинаковыми, а значит определить их принадлежность к тому или иному бренду можно только по соответствующим шильдикам на кузове.