Полностью новый «ГАЗ Волга 2024»: как он может выглядеть

В начале этого лета российский сегмент интернета взбудоражила новость о том, что вслед за «Москвичом» может возродиться еще один советский бренд – «Волга». Достоверности этим слухам добавил глава Минпоромторга Денис Мантуров, подтвердивший такую возможность, и даже раскрывший некоторые подробности о перспективном проекте.

В Сети уже есть изображения, демонстрирующие возможный экстерьер новой «Волги». Их подготовил независимый дизайнер Сергей Баринов.

На них продемонстрирован автомобиль в современном внешнем облике, который пересекается с «ГАЗ-24».

Машине на рендерах достались все ключевые особенности «двадцатьчетвертой Волги», включая характерную линию крыши, широкие задние стойки кузова, «частокол» радиаторной решетки и ручки под естественный хват.

Впрочем, вероятность того, что новая «Волга» будет выглядеть именно так, близка к нулю.

Дело в том, что машину если и построят, то на базе какого-то иного иностранного автомобиля (скорее всего китайского). Это позволит подготовить модель за короткий срок, в качестве которого в Минпромторге ранее обозначили год. Спустя еще 9 месяцев в России могут организовать ее производство.

По всей вероятности, новой «Волгой» может стать один из китайских среднеразмерных седанов, который по габаритам будет близок к Toyota Camry. Таким образом, его длина окажется равна примерно 4,9-метрам.

В линейке «поднебесных» моделей такие автомобили, разумеется, есть, но тех, что ввозят в Россию, пока не так много. Не исключено, что в качестве возрожденной «Волги» будет решено использовать одну из 4-дверок премиальной марки Hongqi (возможно даже седан H5, показанный на изображении выше).