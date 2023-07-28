Внешность нового внедорожника Toyota Land Cruiser 250 частично раскрыли перед премьерой

Если глобальный Toyota Land Cruiser Prado нового поколения будет представлен еще нескоро (в середине осени), то его американский собрат с индексом 250 дебютирует уже меньше, чем через неделю.
На днях заокеанский офис «Тойоты» опубликовал серию тизеров машины, премьера которой состоится 1 августа. Взяв за основу эти картинки независимые дизайнеры показали, как может выглядеть новый рамный внедорожник из Японии.
Как видно на получившихся изображениях, американский Land Cruiser 250 унаследует множество элементов дизайна у родственного Lexus GX новой генерации.
Блочная тема будет перенесена на передние крылья и боковины кузова, а корма получит собственный облик, но сохранит вертикальные фонари, которые сейчас есть у Prado.
Ранее в Сети появилось три кодовых обозначения для LC 250 – GDJ250, TRJ250 и TJA250. Как пишут американские СМИ, первый индекс означает, что под капотом внедорожника расположится мотор 1GD-FTV (турбодизель на 200 л.с. и 420 Нм), второй – 2TR-FE (2,7-литровый «атмосферник», а третий – L4T (2,4-литровый турбомотор на 228 л.с.).
При этом шестицилиндрового двигателя, который есть у Lexus GX, в этом списке нет, а это значит, что Land Cruiser 250 не собирается посягать на территорию своего более дорогого собрата.