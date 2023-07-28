Внешность нового внедорожника Toyota Land Cruiser 250 частично раскрыли перед премьерой

Если глобальный Toyota Land Cruiser Prado нового поколения будет представлен еще нескоро (в середине осени), то его американский собрат с индексом 250 дебютирует уже меньше, чем через неделю.

На днях заокеанский офис «Тойоты» опубликовал серию тизеров машины, премьера которой состоится 1 августа. Взяв за основу эти картинки независимые дизайнеры показали, как может выглядеть новый рамный внедорожник из Японии.

Тизерные изображения нового Land Cruiser 250

Как видно на получившихся изображениях, американский Land Cruiser 250 унаследует множество элементов дизайна у родственного Lexus GX новой генерации.

Сверху – новый Land Cruiser 250, снизу – Lexus GX нового поколения

Блочная тема будет перенесена на передние крылья и боковины кузова, а корма получит собственный облик, но сохранит вертикальные фонари, которые сейчас есть у Prado.

Ранее в Сети появилось три кодовых обозначения для LC 250 – GDJ250, TRJ250 и TJA250. Как пишут американские СМИ, первый индекс означает, что под капотом внедорожника расположится мотор 1GD-FTV (турбодизель на 200 л.с. и 420 Нм), второй – 2TR-FE (2,7-литровый «атмосферник», а третий – L4T (2,4-литровый турбомотор на 228 л.с.).

При этом шестицилиндрового двигателя, который есть у Lexus GX, в этом списке нет, а это значит, что Land Cruiser 250 не собирается посягать на территорию своего более дорогого собрата.