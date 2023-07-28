Внедорожник Tank 300 научили расходовать меньше бензина

Одна из главных претензий со стороны некоторых покупателей к рамному внедорожнику Tank 300 сводится к очень высокому расходу им топлива, который в версии с полным приводом способен достигать отметки в 16 литров на 100 километров. Но, похоже, в Great Wall (владеет маркой Tank) нашли решение этой проблемы. Причем радикальным методом.

Накануне в Сети появились фотографии «гибридного» Tank 300 в подключаемой версии (способной заряжаться от розетки). Судя по снимкам, в целом машина будет повторять дизайн обычного исполнения Tank 300, которое, напомним, продается и в России.

Внешние отличия сведутся разве что к появлению у плагин-гибрида слегка иных: радиаторной решетки, дверных ручек, бровок колесных дисков, багажника и наружных зеркал заднего вида.

Что касается других новшеств, кроме новой силовой установки и незначительных перемен в дизайне, то Tank 300 PHEV сможет похвастать наличием интеллектуальной системы помощи при вождении L2+, а также системы контроля проходимости ATS нового поколения с тремя блокировками, режимами «ползания» и разворота.

В качестве движущей силы в случае с гибридным Tank 300 выступит система на базе штатного 2-литрового двигателя, работающего с электромотором и тройным литий-ионным аккумулятором.

Без бензина такой внедорожник сможет проезжать до 105 километров, что позволит значительно сократить уровень потребления топлива (точные цифры пока не называются).

Напомним, в России Tank 300 пока продают исключительно в версии с обычным 2-литровым «наддувным» ДВС по цене от 4 миллионов 100 тысяч рублей. За июль «младший» внедорожник в линейке китайского бренда в РФ успел подорожать дважды (сначала на 100 тысяч, а затем еще на 200 тысяч рублей).