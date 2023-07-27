У кроссовера Haval Xiaolong будет электрическая версия: фото 

Вслед за гибридной версией кроссовер Haval Xiaolong должен обзавестись электрическим исполнением. Подробности о нем, сопровождаемые фотографиями без камуфляжа, накануне распространили китайские автомобильные СМИ.

Утверждается, что новый электрический кроссовер «Хавейл» оснастят литий-железо-фосфатной тяговой батареей, обеспечивающей запас хода в 500 километров.

С точки зрения дизайна вариант EV будет отличаться от гибридного «паркетника» наличием спереди трапециевидных вентиляционных отверстий, а также полностью закрытой радиаторной решетки и фар иной формы.

Боковой профиль получит резкие линии сверху и снизу, а крыша обзаведется незначительным наклоном, тем самым создав иллюзию купеобразного кузова.

Что касается задней части, то электрический Haval Xiaolong сможет похвастаться трехмерными световыми блоками, покрытыми тонировкой.

Внутри кроссовера расположится многоступенчатая передняя панель с прямоугольными дисплеями мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

На центральной консоли будет выделено место для одновременной беспроводной зарядки нескольких смартфонов, а также ниша под мелочевку и два подстаканника.

Подробностей о том, какой окажется мощность машины, пока немного. Ходят слухи, что максимальная отдача электромотора Xiaolong EV составит 150 кВт, а пиковая скорость будет ограничена на отметке в 160 километров в час.

В продажу на китайском рынке новинка Haval поступит в ближайшие месяцы. Ее главным конкурентом станет бестселлер BYD Song EV.