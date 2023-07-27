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У кроссовера Haval Xiaolong будет электрическая версия: фото 

Она бросит вызов популярному BYD Song EV

Текст: Михаил Романченко
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Вслед за гибридной версией кроссовер Haval Xiaolong должен обзавестись электрическим исполнением. Подробности о нем, сопровождаемые фотографиями без камуфляжа, накануне распространили китайские автомобильные СМИ.

Утверждается, что новый электрический кроссовер «Хавейл» оснастят литий-железо-фосфатной тяговой батареей, обеспечивающей запас хода в 500 километров. 

С точки зрения дизайна вариант EV будет отличаться от гибридного «паркетника» наличием спереди трапециевидных вентиляционных отверстий, а также полностью закрытой радиаторной решетки и фар иной формы. 

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Боковой профиль получит резкие линии сверху и снизу, а крыша обзаведется незначительным наклоном, тем самым создав иллюзию купеобразного кузова. 

Что касается задней части, то электрический Haval Xiaolong сможет похвастаться трехмерными световыми блоками, покрытыми тонировкой. 

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Внутри кроссовера расположится многоступенчатая передняя панель с прямоугольными дисплеями мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

На центральной консоли будет выделено место для одновременной беспроводной зарядки нескольких смартфонов, а также ниша под мелочевку и два подстаканника. 

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Подробностей о том, какой окажется мощность машины, пока немного. Ходят слухи, что максимальная отдача электромотора Xiaolong EV составит 150 кВт, а пиковая скорость будет ограничена на отметке в 160 километров в час.

В продажу на китайском рынке новинка Haval поступит в ближайшие месяцы. Ее главным конкурентом станет бестселлер BYD Song EV. 

Источник:MyDrivers

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