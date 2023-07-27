На продажу выставили редкий советский водоплавающий внедорожник «ГАЗ» 

Если обычными автомобилями Горьковского автозавода, включая «Волгу», сегодня никого не удивить, то эта модель «ГАЗ» стоит среди остальных особняком. Ведь речь идет не просто о машине, а о транспортном средстве, которое умеет еще и плавать.

На продажу в России выставили редкую машину с индексом ГАЗ-46. Автомобиль, разрабатывавшийся для нужд Советской Армии, носил военное обозначение «МАВ» (малый автомобиль водоплавающий), и выпускался на Горьковском автозаводе в период с 1953 по 1958 годы.

Машина была построена на узлах и агрегатах серийного ГАЗ-69 и обладала собственным необычным дизайном, лебедкой, военными мостами, а также специальным гребным винтом сзади, чтобы передвигаться по воде.

Как пишет продавец в описании к объявлению, его ГАЗ-46 находится «на отличном ходу» и пережил полную реставрацию, что подтверждают фотографии, на которых кузов машины и салон выглядят почти как новые.

С конвейера конкретно этот МАВ сошел в 1953 году. Его пробег равен 35 тысячам километров, а в качестве двигателя используется штатный 2,1-литровый мотор от ГАЗ-М20 «Победа», выдающий 55 лошадиных сил.

За 70-летнюю машину автор объявления планирует выручить ни много ни мало 4 миллиона 400 тысяч рублей.