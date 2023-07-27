Новый Toyota Land Cruiser Prado/250 – раскрыты свежие подробности

Toyota продолжает работы над новым поколением Land Cruiser Prado, который, как ожидается, могут представить до конца 2023 года. Накануне в Сети об этом перспективном проекте появилась новая информация, которую сопроводили интересными рендерными изображениями.

Авторами этой новости оказались инсайдеры из японского издания «BestCarWeb». Они утверждают, что новый Prado получит сразу три варианта дизайна, один из которых показали на неофициальных изображениях.

Такому внедорожнику достались круглые фары (отсылка к первым моделям), а также другая радиаторная решетка, бампер и капот. При этом корма машины хоть и поменялась, но незначительно.

Задняя часть кузова сохранила вертикальные фонари, но сменила короткую хромированную накладку на крышке багажника на широкую матовую полосу, под которой расположилась ниша для крепления номерного знака, а также надпись большими буквами с названием модели.

Как пишут японские СМИ, производство актуального Prado будет продолжаться до 3 ноября 2023 года. Он станет последним днем выпуска внедорожника 150-й серии, тогда как новая модель должна встать на конвейер в конце этого же месяца. В продажу машина может поступить в начале-середине декабря 2023 года.

Если верить слухам, с переходом в новое поколение «младший» Land Cruiser может лишиться приставки Prado, которую заменят на индекс 250. Насколько эта информация достоверна – узнаем уже меньше, чем через полгода, когда состоится официальная презентация реформенного внедорожника.