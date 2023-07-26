Hyundai готовится обновить самый красивый автомобиль прошлого года

Премьера 4,5-метрового батарейного «паркетника» Hyundai Ioniq 5 состоялась в 2021 году. Автомобиль получил инновационный внешний облик, который по достоинству отметили в 2022-м, когда кроссовер получил награду в конкурсе «WCOTY» (World Car Of The Year) за самый привлекательный дизайн. Прошел год и это звание у него отобрал родственный Ioniq 6, что вряд ли устраивает «пятерку».

Накануне Ioniq 5 был замечен в плотном камуфляже на дорогах Южной Кореи. Машину подловили неподалеку от научно-исследовательского центра Hyundai в Намьянге.

Узнать в запечатленном на снимках прототипе электрический кроссовер корейской марки с индексом «5» непросто, но общая форма кузова, внешний вид его светодиодных дневных ходовых огней и параметрический пиксельный дизайн задних фонарей указывают на то, что это именно он.

Маскировка не позволяет понять, насколько сильно изменится внешность Ioniq 5 с обновлением, но как минимум одно из деталей компании скрыть не удалось – это рейтинги на крыше, которых нет у актуальной «пятерки».

Одной из главных перемен в технической части этой модели с обновлением должна стать емкость аккумуляторной батареи, которая должна заметно увеличиться по сравнению с нынешним показателем в 77 кВт/ч, что, соответственно, повлечет за собой и прибавку с точки зрения дальности хода (сейчас это 500 км).

Премьеру модернизированного Ioniq 5 стоит ждать не раньше середины 2024 года.