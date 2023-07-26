В России появился первый кроссовер Huawei: он мощный и дальнобойный

Знаменитый китайский производитель смартфонов Huawei с недавних пор занимается еще и выпуском автомобилей. Премьера его дебютного кроссовера состоялась еще в 2021 году, но недавно он появился и в России.

Автомобиль под названием Series SF5 представляет собой среднеразмерный «паркетник», длина которого равна 4,7-метрам, а расстояние между осями составляет 2,8-метра. Машина планировалась как гибрид и полноценный электромобиль, однако пока китайцам удалось запустить в продажу только первый вариант.

Отличительной чертой Huawei Series SF5 является плавный дизайн с покатой линией крыши, а также ярко-выраженная носовая часть кузова. Автомобиль позиционируется самой компанией как премиальный, а значит его внутреннее оснащение соответствует этому классу и немного напоминает Tesla Model X.

В салоне кроссовера установлен большой вертикально-ориентированный дисплей мультимедийной системы в форме планшета, разработанный, разумеется, самим Huawei, который дополняет обилие дорогих материалов отделки, включая дерево.

Что до его технической части, то она реализована по принципу подзаряжаемого гибрида. При этом главная роль в силовой установке Series SF5 играет не 1,5-литровый бензиновый «наддувный» двигатель, а два электрических мотора, выдающие 551 лошадиную силу.

ДВС нужен в этой связке только для того, чтобы использоваться в качестве генератора, но не для вращения колес.

Благодаря емкой батарее на 35 кВт/ч машина способна проехать без подзарядки до 180 километров, а в случае использования гибридного режима ее запас хода и вовсе достигает отметки в 1000 км.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в России кроссоверы Huawei Series SF5 оценены минимум в 3 миллиона 200 тысяч рублей.