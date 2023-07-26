Стало известно, где хотят выпускать самую дешевую Tesla

Компания Tesla работает над новым автомобилем, который должен оказаться самым доступным в линейке американского автопроизводителя.

Предполагается, что машина получит название Model 2, расположившись на начальной ступени в иерархии моделей бренда. В качестве цены для нее называют сумму в 25 тысяч долларов. Но для того, чтобы добиться такой цифры, главе этой марки Илону Маску еще предстоит немало работы.

Как сообщает агентство «Reuters», владелец «Теслы» приступил ко второму раунду переговоров с индийскими правительственными чиновниками относительно создания производственной базы для автомобилей и аккумуляторов в этой стране.

По информации инсайдеров, Tesla выразила заинтересованность в строительстве завода в Индии, который будет производить недорогие электромобили как для местного рынка, так и экспортные машины.

Если соглашение между сторонами будет достигнуто, то годовая мощность предприятия может составить около полумиллиона автомобилей.

Технических подробностей о Tesla Model 2 пока нет, но ходят слухи, что это будет хэтчбек с классическим для компании плавным внешним обликом, который обеспечит ему оптимальную аэродинамику.

В качестве тяговой батареи для «двойки» может выступить аккумулятор емкостью 53 кВт/ч. Благодаря небольшому весу машины ее запас хода с ним может составить более 500 километров.